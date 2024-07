Trenta nuovi posti all’asilo nido 600mila euro in arrivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Seicentomilaindal Pnrr per ricavare 30al, Concorezzo si è aggiudicata la somma necessaria. Tre gli stabili in pole position, tutti già dedicati all’infanzia, il polo Falcone-Borsellino, via Verdi (in entrambi i casi i sono già presenti sia unche una materna) e via 25 Aprile dove, grazie a questi fondi, per la prima volta potrebbe arrivare i piccolissimi. L’amministrazione corre, i tempi sono stretti, "per fine ottobre dobbiamo affidare i lavori - ricorda il sindaco Mauro Capitanio - mentre l’opera dovrà essere conclusa entro marzo 2026". A cantiere terminato l’offerta diin città salirà a 120, dai 90 attuali (tutti privati), "uno per ciascuno dei bimbi che ogni anno nasce nella nostra comunità". Il modello sarà sempre "pubblico-privato, una formula che ha già dato risultati importanti.