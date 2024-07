Taremi la speranza dell’Inter! Dal Lugano inizia una nuova era

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024) Mehdirappresenta laper la prossima stagione. Domani ci sarà il primo test, contro ilsarà titolare. CAMBIAMENTO – Mehdiè il volto dell’estate 2024 in casa Inter. Lui è l’acquisto da cui dipende il futuro nerazzurro, il motivo è chiaro e riguarda lo scorso anno. Senza una terza punta efficace e continua la squadra meneghina non è stata capace di portare fino in fondo tre competizioni, quattro considerando la Supercoppa Italiana. Agli ottavi di finale di Champions League Marcus Thuram è arrivato acciaccato, saltando anche il secondo tempo dell’andata per infortunio. Marko Arnautovic non è stato in grado di sostituirlo nel migliore dei modi nonostante il gol decisivo a San Siro.titolare contro il. L’occasione TITOLARE – All’Inter serve qualcosa di più rispetto ad Arnautovic e Mehdiè la risposta migliore.