Prosciutto di Carpegna dop Festa e degustazione per ben quattro giorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Dal 18 al 21 luglio per celebrare ildiDop sono in programmadicon cene, degustazioni, talk show, musica e tanto altro. Protagonista, ovviamente, una delle eccellenze dell’enogastronomia conosciuto in tutta Italia e non solo per la sua bontà. Tante le iniziative volte a valorizzarlo a partire dalla cena d’apertura di giovedì ai Giardini di Mezzanotte freschi di restauro, dove ilDOP incontrerà i grandi vini del territorio marchigiano per una cena esclusiva. Venerdì invece i buongustai potranno trovare cantine e stand gastronomici con i piatti della tradizione e sabato già dalla mattina laboratori, mercatini, giochi in legno e workshop. Il pomeriggio è dedicato, invece, agli amanti dello sport e della natura con tornei ed escursioni all’aria aperta. Dalle 17.