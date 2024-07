Precipitacompagno la ignora lei muore

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 16 luglio 2024) 15.00 Dopo essere caduta in un dirupo per due metri vicino alla roulotte dove conviveva col compagno gli ha chiesto aiuto con whatsapp e telefonate. Ma lui l'hata. La donna,ucraina, ha trascorso la notte nel dirupo ed stata trovata morta la mattina seguente a Ischia. Il compagno,un russo,è stato sottoposto a fermo per maltrattamenti.I Carabinieri stanno indagando. Dall'ispezione del cellulare del 41enne, la compana di 32 anni, gli avrebbe inviato decine di richieste disperate di aiuto.E' poi morta di stenti dopo una lunghissima agonia.