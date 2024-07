Prato verde così un’utopia ingegneristica può diventare realtà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Utilizzando il metodo Holon, una società cinese ha costruito in soli cinque giorni un edificio residenziale di 26 piani nella provincia di Hunan. Gli appartamenti sono prefabbricati; unità modulari che possono essere montate rapidamente a blocchi (Figura 1). Un Lego gigante tutto speciale, non solo per la velocità di esecuzione, chimera inconcepibile in Italia, dove la costruzione di una superstrada a singola corsia — Aurelia Bis tra Savona e Albisola — procede a passo di lumaca: 300 metri all’anno. Questo tipo di edifici può essere smontato e rimontato altrove. La smontabilità è la dote maggiore di questa tecnologia. Con edificisi può concretizzare la mitica utopia del “”.