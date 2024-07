Pagelle Italia-Finlandia 4-0 | i voti nel match di qualificazioni Europei femminili 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Ledi(4-0), incontro decisivo verso gliin Svizzera. Le azzurre allenate dal commissario tecnico Andrea Soncin hanno superato le avversarie nordiche nell’ultimo e decisivovalevole per lealla competizione continentale, superando la delusione per il pari a reti bianche contro l’Olanda. Gol di Beccari ad aprire le marcature al 21? del primo tempo, su assist della diligente Giugliano dalla destra: colpo di testa furtivo dell’attaccante su uscita errata di Tamminen. Raddoppio nostrano con ancora Giugliano sotto i riflettori, questa volta a segno dopo un’azione personale apprezzabile di Giacinati per il 2-0 al 31?. Tris firmato da Cambiaghi, subentrata nel secondo tempo, al 74?: mancino potente e preciso dopo una splendida combinazione con Cantore. Nel finale, autorete finnica con Sallstrom.