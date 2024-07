L’inviato più famoso di Striscia la Notizia avrà un programma tutto suo | la promozione in casa Mediaset

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 16 luglio 2024) Occasione d’oro perdilache può diventare conduttore: nuovi show in arrivo per. Correva l’anno 1988 quandomandava per la prima volta in ondalache inizialmente era piuttosto diverso da come appare oggi. Ai tempi, infatti,appariva principalmente come un telegiornale satirico. Oggi è, invece, uno dei programmi che maggiormente approfondisce scandali e importanti tematiche sociali spesso sottovalutate dai competitor.lo promuove? Novità in arrivo perdi– (Foto: Ansa) – Cityrumors.itInizialmente lo show di Antonio Ricci durava pochi minuti, ma, con il tempo e con l’aumentare del successo, si è trasformato in uno degli show di punta della televisione italiana.