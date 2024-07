L’hanno espulso da scuola Achille Costacurta Martina Colombari parla del figlio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Le foto choc e i commenti terribili e provocatori sotto i post di mammafino alla chiusura del profilo Instagram:è ilvip più chiacchierato di questi ultimi giorni. 19 anni e nato dal matrimonio dell’ex Miss Italia con l’ex calciatore Billynon è nuovo alle cronache, anzi. Mamma ehanno anche partecipato in coppia all’ultima edizione di Pechino Express, motivo per cui anche il pubblico televisivo conosce bene il ragazzo. E, sarà per la curiosità suscitata dall’episodio di domenica scorsa, giorno tra l’altro del 49esimo compleanno della, è tornata virale l’intervista di lei in cuiva di. Leggi anche: “È intervenuta la polizia”.