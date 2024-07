La sfumatura caramello è il must have dell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 16 luglio 2024) Capelli color? La proposta più glam arriva da Katie Holmes e il suo team di stylist che hanno realizzato un balayage luminoso che detta tendenza per l’estate. Il colore ideale per i capelli più trendyarriva proprio da Katie Holmes. Attrice iconica sin dai tempi di Dawson’s Creek, nonostante la sua riservatezza anche in campo social network non può fare a meno di lasciare il segno quando si tratta di chicche beauty. Anche in questo caso, l’attrice non si è smentita proponendo unadi capelli così deliziosa da apparire irresistibile. Ecco perché è stata prontamente ribattezzata dagli esperti beauty come. Crediti: Elements Envato – VelvetMagLadiventerà la nuova ossessione dei beauty addicted, come già dimostrato via Instagram e TikTok.