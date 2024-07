La regalità ha radici sacrificali Nota alle parole non ambigue di Saviano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 16 luglio 2024) Ledi Robertosull’attentato a Trump – “La storia politica insegna che il proiettile che manca il bersaglio lo rafforza” – sono in fondo menodi quanto abbiano voluto far credere i suoi detrattori professionali. Forse aera tornata in mente, come a molti di noi del resto, l’immagine del volto di Berlusconi insanguinato dalla statuina di Tartaglia, che accrebbe in effetti il suo potere simbolico. “Sono stato sacralizzato dall’attentato che ho avuto a Milano”, commentò lui con intuito etnologico sorprendente. A insegnare che “il proiettile che manca il bersaglio lo rafforza”, infatti, non è tanto la storia della politica quanto la sua preistoria, se prestiamo fedecongetture di René Girard sullaarcaica.