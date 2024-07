Indennizzi Trenord ai pendolari l’Authority apre un procedimento | rimborsi impossibili regole violate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) L’indennizzo da ritardo deve essere riconosciuto aiin base ai disservizi verificatisi esclusivamente lungo la linea sulla quale viaggiano abitualmente, non sulla base delle performance della totalità delle linee. In quest’ultimo caso, infatti, verrebbe meno il senso stesso dell’indennizzo e le possibilità di ottenerlo si ridurrebbero fino quasi ad azzerarsi. Con questa motivazione l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha deliberato l’avvio di unnei confronti diche potrebbe concludersi con una sanzione pecuniaria pari, nell’ipotesi peggiore, al 10% del fatturato dell’azienda ferroviaria partecipata da Regione Lombardia, attraverso FNM, e dalle Ferrovie dello Stato per il tramite di Trenitalia. La delibera dell’Autorità si riferisce in particolare all’abbonamento “Io Viaggio Ovunque Lombardia“, in breve: IVOL.