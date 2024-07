Il Trinity Test al cinema | tra Christopher Nolan e David Lynch

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 16 luglio 2024) White Sands, New Mexico 16 luglio 1945. Alle 05:29:45 (ora locale) ildà il via a una catena di eventi che avrebbero cambiato per sempre la storia dell’umanità. The Gadget, l’aggeggio – perché fa comodo non chiamare con il proprio nome le cose che fanno paura, implode portandosi dietro quei frammenti d’innocenza che, la restante metà del secolo scorso, avrebbe lavato via col sangue. Lo stesso sangue sui cui, tra infinite contraddizioni e aneliti di libertà, è stata fondata la nazione che volle a tutti i costi mettere a punto un dispositivo bellico che portasse a una rapida risoluzione il secondo conflitto mondiale; e non importa se quella porzione di deserto su cui fu fatto denotare il primo ordigno atomico porta il nome datogli dai conquistadores, Jornada del Muerto, perché il sangue del passato è ormai secco. Vetrificato come la sabbia contaminata del deserto.