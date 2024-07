Gf Vip famosa ex Vippona debutta al cinema in un film internazionale | il trailer

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 16 luglio 2024) Sta per arrivare aluncon protagonista una exdel Grande Fratello. Si tratta de Il Magico Mondo di Billie, diretto da Francesco Cinquemani e vede l’inedita collaborazione tra la soubrette italiana Valeria Marini ed il celebre attore americano Alec Baldwin. Questodi animazione in tecnica mista è stato presentato in anteprima al prestigioso TaorminaFestival. La Marini vestirà i panni dell’assistente del malvagio Lord Domino, che imprigiona bambini nel suo castello ed usa la loro tristezza come carburante per una sua arma magica Il Magico Mondo di Billie è una fiaba moderna che richiama antichi archetipi, come afferma lo stesso regista Francesco Cinquemani. La storia segue le avventure di Billie, una ragazza sveglia e intelligente che, dopo la morte della madre, vive sola con il padre.