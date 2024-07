Esposito all’Empoli ma prima un passaggio non banale con l’Inter ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024) Sebastianoverso l’Empoli. Il giovane attaccante di Castellamare si trasferirà in Toscana dal, dopo il prestito alla Sampdoria della scorsa stagione. OPPORTUNITÀ –sta per cedere. Il giovane attaccante del 2002, dopo l’ottimo prestito alla Sampdoria, è pronto al salto di categoria passando in Toscana. Qui cercherà di centrare la salvezza insieme a mister Roberto D’Aversa. Sicuramente una buonissima opportunità per il ragazzo campano, chiamato all’esplosione definitiva dopo diversi prestiti in giro per l’Italia e l’Europa. Beneamata ed Empoli hanno chiuso per un prestito con opzione di riscatto, madella fumata bianca definitiva, occorrerà un ultimo iter tra l’attaccante campano e la stessa società nerazzurra.