10 milioni e l’Inter piazza il quarto colpo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 16 luglio 2024)ildi questa campagna acquisti: Marotta investe 10, ecco chi è il calciatore scelto Piotr Zielinski e Mehdi Taremi a parametro zero i primi due colpi peraltro chiusi con largo anticipo, poi Josep Martinez per sostituire Audero, non riscattato, ed avere in casa il portiere del futuro vista l’età di Sommer.ha vinto lo scudetto lo scorso maggio e, probabilmente, aveva bisogno solo di puntelli per rendere ancora più forte la rosa. Marotta, tra i migliori dirigenti italiani, hato i primi due colpi in tempi non sospetti, anticipando la concorrenza e gravando il bilancio nerazzurro solo del costo dell’ingaggio e non del cartellino. Ha coperto tutte le esigenze nel miglior modo possibile con un occhio ai conti.