Violenza su minorenne conosciuta online | arrestato agente di polizia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Undellavieneper aver violentato una ragazzaper mezzo di un app di incontri I social media sono da sempre un mezzo importante per restare in contatto con persone lontane e conoscerne delle nuove. Un’invenzione sensazionale che ha cambiato il nostro modo di comunicare e quindi di vivere la vita di tutti i giorni. Un’arma potente e quindi, per logica, anche pericolosa che spesso, usata in maniera sbagliata, ha purtroppo rovinato l’esistenza di molti utenti. Dal semplice bullismo, alla pubblicazione illecita di materiale – quindi mancato rispetto della privacy -, fino a casi di pedofilia e, purtroppo, anche di. Eventi che, inevitabilmente, hanno portato i governi mondiali a riorganizzare il mondo social.