Scontri durante Sandro Abate-Napoli scattano i provvedimenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna, nell’ambito di un’ attività di indagine coordinata da questo Ufficio, la D.i.g.o.s. della Questura di Avellino ha proceduto all’esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal G.I.P presso il Tribunale di Avellino, nei confronti di tre persone residenti in questa provincia, ritenute indiziate, allo stato degli atti, dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, rissa e utilizzo di mazze, bastoni e oggetti contundenti; reati tutti aggravati perché commessi nei luoghi e in occasione di una manifestazione sportiva. I fatti risalgono alla serata del 31 ottobre 2023, allorquando, in occasione dell’incontro di calcio a 5 valevole per il Campionato di serie A tra le compagini “” e “Futsal”, in svolgimento presso il Palazzetto dello Sport di Avellino, un gruppo di circa 40 tifosi napoletani, armati di aste e cinghie, lanciavano in direzione dell’ingresso del citato impianto sportivo petardi, bengala, bombe carta e razzi pirotecnici.