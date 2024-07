Ranking Atp-Wta | Sinner resta nr 1 con margine Paolini e Musetti in ascesa | la nuova classifica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il numero 1 parla ancora italiano. Jannikin vetta alAtp dopo Wimbledon: la sua uscita ai quarti di finale non ha cambiato gli equilibri nellamondiale. Anzi,è primo con: 1100 punti di vantaggio su Novak Djokovic e 1440 su Carlos Alcaraz, trionfatore nella finale dello Slam su erba proprio contro il campione serbo. Ma l’Italia ha almeno altri due motivi per sorridere: si chiamano Lorenzoe Jasmine. Con la prima semifinale Slam in carriera il toscano guadagna nove posizioni ed è numero 16 del mondo questa settimana, a una lunghezza dal bestdi numero 15 raggiunto la scorsa estate. La 28enne finalista di Wimbledon invece migliora il ‘best‘ e sale altri due gradini andando ad occupare la poltrona numero 5 nellaWta.