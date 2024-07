Lazio Lotito | Vogliono costringermi a vendere ma non mollo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) “la società, ma io non ci penso proprio. Non”. Lo ha detto a ‘Il Messaggero’ il presidente della, Claudiosoffermandosi sul clima di contestazione tra Roma e Auronzo di Cadore, dove la squadra biancoceleste è in ritiro. “Ci ho sempre messo la faccia. Se stavolta non dovessi farcela a raggiungere il ritiro, sarebbe solo per i miei impegni serrati. Sto lavorando giorno e notte, davvero 24 ore su 24, per le aziende, il governo e per la”, ha aggiunto. “A metà luglio siamo la società più avanti sul mercato – ha spiegato-. Ho speso quasi 50 milioni di euro per quattro giocatori perché è arrivato anche Tavares. Baroni è contento e si è complimentato anche per l’ultimo colpo dopo Tchaouna, Noslin e Dele-Bashiru.