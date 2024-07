Jude Bellingham è il giocatore con più stile di Euro 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 15 luglio 2024)è stato votato dai lettori di GQ come ilpiù elegante di. I cuori dei tifosi dell'Inghilterra sono stati spezzati dalla sconfitta per 2-1 contro la Spagna nella finale dell'peo. Tuttavia, almeno in un'altra competizione hanno motivo di gioire e tirarsi un po' su. Negli ultimi quindici giorni, abbiamo chiesto a migliaia di lettori di GQ su Instagram di scegliere il loro uomo meglio vestito tra i giocatori presenti a. Nell'ultimo turno di votazioniha trovato un degno avversario nel danese Joachim Andersen: un uomo che GQ UK ha consacrato, in una recente intervista, come il più cool della Premier League. I punti assegnati nello scontro finale sono stati decisivi:ha vinto con il 57% dei voti.