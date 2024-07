I cacciatori di fake news diventano complottisti L’attentato a Trump scatena il popolo della sinistra Ma le teorie…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) Una parte del lavoro la fanno gli algoritmi, un’altra i cosiddetti fact checker, cioè idi bufale online. Quelli che sono sempre pronti ad azzannare chiunque pubblichi una notizia non veritiera, ma a volte – secondo i maligni – anche alcune notizie non gradite. Ildi Internet non li ama particolarmente, soprattutto i primi. Perché spesso capita che post innocui vengano bannati per motivi poco chiari, o per fraintendimenti. Tipo quando è stata interrotta la direttaprocessione per la Via Crucis per “immagini di nudo”. I fact Checker invece agiscono un po’ diversamente, e sono quasi tutti legati a simpatie progressiste. Per cui nella maggior parte dei casi fanno le pulci a contenuti legati all’area politica meno gradita, o a tematiche che allanon piacciono.