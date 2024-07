Ecco ‘Silvana’ la terza mamma-tartaruga ha deposto le sue uova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) E’ lei che spunta fra sdraio e lettini, un po’ timorosa, forse spaventata ma coraggiosa al punto giusto per dare un nido ai suoi piccoli: Silvana, così è stata ribattezzata dai volontari del Wwf Alta Toscana, non si è arresa alle difficoltà né alla curiosità dei ragazzini. Si è fatta strada spingendo sulle zampe, qualche centimetro alla volta, passando di fianco agli ombrelloni, a un passo dal pattino dei bagnini, lasciando così la sua inconfondibile impronta, fino a trovare il posto ideale per deporre le sue. Il nido è stato poi individuato e confermato dai volontari del Wwf e dagli esperti al bagno Alcione. I due precedenti sono stati individuati e messi al sicuro al Bagno Isa a Poveromo e all’Associazione Nautica dei Ronchi. Per compiere il terzo miracolo di questa estate massese, raggiungendo così già oggi il record del 2022, Silvana ha dovuto tribolare non poco.