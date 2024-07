EA Sports FC 25 Electronic Arts rivela quando verrà annunciato il gioco e la copertina dell’Ultimate Edition

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 15 luglio 2024)ha appena rotto gli indugi ed hatoufficialmente EAFC 25, nuovo ed attesissimo capitolo della serie videoludica calcistica chepresentato tra appena un paio di giorni, precisamente alle ore 18:00 di mercoledì 17 Luglio 2024. Il publisher canadese ha quindi confermato ufficialmente quanto anticipato da un rumor appena qualche giorno fa (dedicato alle varie edizioni del),ndo che tra ormai poche oreufficialmenteil nuovodedicato a tutti gli appassionati di calcio sparsi per il mondo. Precisiamo cheannuncerà ufficialmente EAFC 25 con un Reveal Trailer dedicato su YouTube, un video che con ogni probabilità andrà in porsi in diretta continuità con quelli appartenenti ai precedenti capitoli del franchise, presentando di conseguenza poche sequenze di gameplay (se non addirittura ne sarà totalmente sprovvisto).