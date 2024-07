Costantino di Grecia e Brooks Nader sono una coppia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) È nato l’amore tra un principe e una modella. Queste poche parole potrebbero essere facilmente la trama di una tipica commedia americana oppure di quei film romantici in onda in tv, al pomeriggio, nelle afose giornate estive. E invece, in questo caso, è la pura realtà. I protagonisti di questa nuova liasonil principedie la bella modella. L’apparizione pubblica della nuovaIl PrincipeAlessio disi è presentato al matrimonio di Olivia Culpo e Christian McCaffrey a Rhode Island insieme alla modella, tenendosi mano per mano e prestandosi al flash dei fotografi presenti che hanno così potuto immortalare la nuova. Quale modo migliore per annunciare la loro relazione se non mostrandosi insieme in uno dei momenti più glamour delle ultime settimane? Alle nozze di Miss Universo 2012 e del giocatore di football americano Christian McCaffrey i due hanno partecipato con un look elegante e ricercato, scegliendo due tonalità di blu perfettamente acte.