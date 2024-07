Compra casa a Camugnano E in garage trova una bomba

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Rimento d’eccezione, nella mattinata di ieri, in undi, in frazione Burzanella, per la precisione in via Chiesa. Un pensionato della zona ha, infatti,to unaal fosforo bianco in. Stando a quanto ricostruito da vigili del fuoco e forze dell’ordine l’uomo, un 70enne, aveva da pocoto un’abitazione in via Chiesa e si stava accingendo a ristrutturarla. Nella giornata di ieri il 70enne siva nell’autorimessa annessa all’abitazione e ha notato per la prima volta lo strano oggetto vicino alla porta di ingresso. Poco dopo poi l’ordigno ha iniziato ad ‘emettere’ fumo da una crepa. L’uomo, dopo aver chiamato anche il figlio per un parere, ha subito deciso di chiamare le forze dell’ordine, sospettando che potesse trattarsi di un relitto bellico pericoloso, soprattutto non avendo contezza di che cosa fosse la sostanza fumosa.