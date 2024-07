Colf assistenti e badanti Domanda in aumento I nuovi contratti | la guida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Firenze, 15 luglio 2024 – Nel 2025 in Toscana saranno necessari 120mila lavoratori domestici, di cui 70milae 55mila. In Umbria ne serviranno 30mila, equamente divisi tra 15milae 15mila. Le stime sono di Assindat, il sindacato dei datori di lavoro domestico, che ha elaborato dati Inps e Istat. La popolazione italiana, infatti, sta invecchiando ma nel 2023 il numero di lavoratori domestici è diminuito. In Toscana, ad esempio, si è registrato un calo del 6,3%, il che evidenzia undel lavoro non dichiarato. I costi per l’assunzione regolare di un lavoratore domestico sono infatti molto elevati e ciò rende difficile per molte famiglie sostenere questa spesa. Per una badante convivente a tempo pieno, regolarmente assunta, una famiglia deve affrontare una costo di quasi 1.