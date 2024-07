C Next Piceno Un nuovo hub per l’innovazione e la svolta digitale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) È NATA C.S.r.l. Società Benefit,hub territoriale del sistema di poli d’innovazione su scala nazionale guidato dalla capogruppo C.S.p.A. La formalizzazione degli accordi rappresenta l’insediamento del primo polo di innovazione C.nel Centro Sud Italia e la concretizzazione di un processo iniziato poco più di un anno fa su impulso di Fondazione di partecipazione Sviluppo per la comunità - Ets (istituita da Carisap Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli) e di Confindustria Ascoli. Il modello del sistema C., originatosi nell’ambito dell’esperienza di Como– Innovation Hub a Lomazzo, in provincia di Como, e già presente anche a Ivrea presso le storiche officine Olivetti, prevede che i poli territoriali siano delle Società Benefit con pacchetto societario di maggioranza in capo a C.