ASL Caserta istituita assistenza sanitaria ai turisti di Baia Domizia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 15 luglio 2024). Anche quest’anno il Distretto 14 dell’ASL, in collaborazione con il Servizio Emergenza 118 e con i Comuni di Sessa Aurunca e di Cellole, ha organizzato per idiuno specifico servizio di. Tale servizio sarà attivo dal 15 luglio al 15 settembre 2024, dalle 8.30 alle 19.30, nelle seguenti sedi: a Sessa Aurunca, via dei Bossi (condominio Diamante), sarà attiva una postazione di guardia medica estiva; a Cellole, via dell’Erica, sarà presente un’ambulanza demedicalizzata del Servizio Emergenza 118. In ogni caso continuerà ad essere attivo anche il Servizio di Continuità Assistenziale dell’ASLa Sessa Aurunca, località Sant’Agata, al seguente recapito 0823/938919, dal lunedì al venerdì dalle ore 20.