Un milione e mezzo di consolazioni Il super premio e il best ranking Paolini ha le Olimpiadi nel mirino

(Di domenica 14 luglio 2024) Il salto nel tennis dei grandi è un po’ come uno scatto d’anzianità nella busta paga di chi non è un campione. Sì, perché Jas con la finale centrata a Wimbledon si porta a casa oltre undi motivi per essere felice. 1.662.518 Euro, a tanto ammonta ildella seconda classificata, ma solo la metà – in realtà – dell’assegno che verrà consegnato alla sua avversaria (e vincitrice) Barbora Krejcikova, che guadagna 3,2 milioni. A riconferma dell’anno d’oro della toscana, che da lunedì occuperà la quinta posizione nella classifica mondiale, c’è il prize money personale, che per il 2024 sfiora i tre milioni di Dollari, grazie anche all’altra finale – quella del Roland Garros – e il titolo nel Wta mille di Dubai. Questa la dimensione dell’exploit della toscana: in nemmeno una stagione ha guadagnato oltre la metà di quanto fatto in carriera fino a questo momento.