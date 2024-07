Treno guasto fortissimi ritardi sulla linea

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 luglio 2024) Domenica pomeriggio verso le 17, undi Italo ha avuto une si è dovuto fermare sui binari dell’alta velocità dellatra Firenze e Bologna, nei pressi della stazione di Bologna Centrale. Questo inconveniente sta causando consistentiper molti altri treni. Secondo quanto riportato sul sito di Rete Ferroviaria Italiana, ipotrebbero arrivare fino a 60 minuti. Tuttavia, finora sul suo sito Italo non ha dato comunicazioni riguardo a problemi ocon i suoi mezzi. Il, che ha accumulato un ritardo di circa 90 minuti, è stato successivamente trainato fino alla stazione di Bologna, dove i passeggeri sono stati fatti scendere. La situazione ha creato non pochi disagi per i viaggiatori, molti dei quali si sono trovati a dover riprogrammare i propri spostamenti.