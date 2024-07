LIVE Italia-Francia Europei volley U22 in DIRETTA | tutto pronto ad Alpedoorn inni nazionali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.58 Dopo il classico battimani che accompagna l’Inno di Mameliad, in corso la presentazione dei sestetti titolari. 17.57 Gli azzurrini cantano a squarciagola il Canto deglini. 17.55 Squadre già schierate in campo, è il momento deglie si parte con la Marsigliese. 17.54 Filippo Bartolucci e compagni invece hanno sempre perso un set in tutte le partite disputate fino ad ora, o vincendo 3-1 o perdendo con il medesimo punteggio proprio contro la compagine transalpina. 17.52che è arrivata all’ultimo atto dopo aver perso la prima partita contro il non irresistibile Portogallo. Da quel momento in poi i transalpini però si sono trasfo\rmati, vincendo 9 dei 10 set disputati poi prima di arrivare alla finale.