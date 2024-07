Lazio-Auronzo oggi in tv | data orario e diretta streaming Amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole l’precampionato estiva in vista della nuova stagione di/2025. La compagine biancoceleste guida mister Marco Baroni, dopo aver annunciato i primi colpi di mercato di questa sessione estiva, è pronta a passare al lavoro sul campo. Per il club capitolino si comincia con il classico test contro i padroni di casa, che ospitano il ritiro anche quest’anno., come seguire il match Questa primasarà importante per provare gli schemi e le indicazioni di Baroni, alla sua prima grande esperienza in un grande club. Il tecnico avrà anche la possibilità di testare alcuni nuovi innesti come Tijjani Noslin, suo pupillo dai tempi del Verona.