La Spagna è campione d’Europa | sconfitta 2-1 l’Inghilterra in finale

(Di domenica 14 luglio 2024) Il cielo di Berlino non è rosso soltanto per i colori del tramonto. Nel giorno in cui lo spagnolo Carlos Alcaraz conquista in terra inglese Wimbledon, il torneo di tennis più importante del mondo, labatte 2-1nelladi Euro 2024, coronando un percorso perfetto, fatto di sette vittorie in sette partite senza mai avere bisogno dei rigori, ma solo dei supplementari contro la Germania nei quarti. Una vittoria sacrosanta per il gioco espresso, di gran lunga il migliore della competizione sotto il profilo qualitativo. Sin dal dominio del girone contro Italia, Croazia e Albania, poi eliminando in serie Georgia, i padroni di casa tedeschi, la Francia e appunto, in, gli inglesi, alla secondaconsecutiva all’ultimo atto dopo quella di tre anni fa contro l’Italia a Wembley.