Kruder & Dorfmeister | live a Villa Ada Festival

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di domenica 14 luglio 2024) Con i loro remix downtempo, hip hop e drum and bass, gli austriaci Petere Richardhanno cambiato radicalmente la musica da club. L’iconico duo che ha reso Vienna la capitale del remix fa tappa nella Capitale aAdail prossimo 20 luglio. Tra i nomi più importanti della scena elettronica e dance, i producer tornano a far ballare Roma. Da trent’anni sulle scene,si sono affermati nel panorama musicale quando, dopo aver fondato la loro etichetta G-Stone Recordings, pubblicano nel 1993 il loro EP di debutto, G-Stoned. L’album viene da subito considerato un caposaldo pionieristico: un accattivante e originale miscuglio di dub, soul e rap. All’EP segue la pubblicazione degli album DJ-Kicks:nel 1996 e The K;D Sessions nel 1998, che proiettano il duo elettronico in un nuovo contesto che invoca una sorta di sospensione temporale oltre la musica.