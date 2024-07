Kate Middleton arriva a Wimbledon sorridente insieme alla piccola Charlotte video Intanto William e George volano a Berlino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024)non ha deluso i suoi sudditi nè la sua grande passione per il tennis e, come era stato confermato da Kensington Palace ieri sera, in qualità di madrina dell’All-England Lawn Tennis e Croquet Club dal 2016, si è presentata aper la sue seconda apparizione pubblica da gennaio di quest’anno. A wonderful Centre Court welcome for our Patron HRH The Princess of Wales ????#pic.twitter.com/HGcphka27P —(@) July 14, 2024 Indosso un abito viola che richiama uno dei tre colori simbolo del campionato preferito dai britannici e i capelli castani sciolti lungo le spalle; la 42enne più amata tra i reali inglesi ha salutato le tenniste che hanno chiuso il trofeo femminile ieri per poi soffermarsi a scambiare qualche parola di rito con alcuni esponenti delle organizzazioni caritatevoli invitate a bordo campo e nelle aree riservate.