Il Libercantus Ensemble in concerto

(Di domenica 14 luglio 2024) L’appuntamento conclusivo del festival Suoni dalla Torre che si svolge ogni anno in estate sulla Torre Marciano della Chiana e nel centro storico del paese, è fissato per oggi domenica 14 luglio. Si parte questa mattina con inizio alle ore 11:30 presso la Chiesa dei SS. Stefano e Andrea. Ildiretto dal Maestro Vladimiro Vagnetti accompagnerà la celebrazione liturgica con ildal titolo: “Musica per la messa – brani della liturgia del repertorio sacro rinascimentale europeo (Italia-Francia-Spagna)”. Ieri invece per tutta la giornata si è svolta presso la Torre di Marciano la masterclass dal titolo “La voce al tempo della Battaglia, musica del XVI secolo” diretta da Elisa Pasquini. Il laboratorio era aperto a tutti con un minimo costo di accesso.