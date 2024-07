Fiumicino un giallo il sequestro della sede dell’associazione Nuovo Domani

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024)– Un decreto diè apparso presso ladi via del Faro. La procura di Civitavecchia, in seguito a un esposto formale e alle successive indagini “comandate” alla polizia locale di, ha posto sottoladi volontariato, collaboratrice in materia di protezione civile. Le accuse mosse contro l’associazione includono danno ambientale, occupazione abusiva di area pubblica e abusi edilizi. Indagini e scavi alla ricerca di materiale inquinante Circa 20 giorni fa, 7-8 agentipolizia locale hanno iniziato a scavare alla ricerca di materiale inquinante, in seguito a un esposto che sosteneva la presenza di materiali inquinanti interrati, tra cui amianto. “Va ricordato – affermano fonti vicine all’associazione – che laè iscritta all’albo di gestori ambientali, con diritto di accedere a qualunque discarica.