Esce fumo da un anfratto del garage | trova una bomba

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Camugnano (Bologna), 14 luglio 2024 - Rimento d’eccezione in undi Camugnano, in frazione Burzanella, in via Chiesa. Un pensionato del luogo avrebbe visto delfuoriuscire da unnel terreno per, poi, rendersi conto che si trattava di un ordigno assai particolare. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. Sul posto i pompieri di Castiglione dei Pepoli, i carabinieri e il nucleo degli artificieri. Con loro, per precauzione, anche i sanitari del 118. Sono state evacuate quattro abitazioni. Notizia in aggiornamento .