Chi ha sparato a Donald Trump? L’identikit del cecchino

(Di domenica 14 luglio 2024) Butler, 14 luglio 2024 – . E’ stato identificato ilche ha compiuto l’attentato contro(leggi qui) durante il comizio dell’ex presidente a Butler, in Pennsylvania. L’attentatore è stato ucciso. L’Fbi ha confermato l’identità delin Thomas Matthew Crooks. Le indagini sono ancora in corso e non è chiaro se il ventenne abbia agito come ”lupo solitario” o abbia avuto dei complici. ”Il mio nome è Thomas Matthew Crooks. Odio i repubblicani, odio”, questo il contenuto di un videomessaggio sui social. Secondo l’Fbi, però, il ventenne era inserito nel registro degli elettori repubblicani. Avrebbe votato per la prima volta quest’anno per le presidenziali. Crooks abitava a Bethel Park, a circa 35 miglia a sud di Butler doveha tenuto il suo comizio.