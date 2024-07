Salento | turista dodicenne denuncia di essere stata violentata da animatore Indagini

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 13 luglio 2024) La notizia èdiffusa da Quotidiano. Una ragazzina di dodici anni, accompagnata da mamma e zia, è andata in un ospedale salentino mercoledì. Ha detto di lamentare forti dolori all'inguine e di avere avuto un rapporto sessuale non consenziente con undel villaggio turistico in cui la famiglia laziale è in vacanza. Attivata la procedura del protocollo rosa, lasottoposta a visita ed esami di cui si attende l'esito, èascoltata in modalità protetta. Sono stati allertati i carabinieri che dunque da tre giorni indagano. Al vaglio ovviamente la posizione dell'turistico.