Maxirissa dopo scippi in metro a Roma interviene la polizia

(Di sabato 13 luglio 2024) La stazione dellapolitana Barberini diè rimasta chiusa per circa 40 minuti in seguito ad unascoppiata in seguito ad una serie di furti e. Sul posto è intervenuta lache ha disposto la chiusura della stazione per verificare le condizioni di sicurezza. Secondo quanto si apprende ad essere coinvolti sono state una ventina di persone, quasi tutte di origine sudamericana. Diversi passeggeri hanno riferito di aver subito alcuni furti, tra portafogli, cellulari e denaro contante. Stando a quanto spiegato dai presenti, alcune persone sarebbero entrate in un vagone dellala segnalazione dell'ennesimo furto, scatenando la. Fuori dall'ingresso di via Vittorio Veneto sono presenti tre volanti della, più una in piazza Barberini.