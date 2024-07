LIVE- Conte | Lobotka-Anguissa tra le coppie più forti in assoluto Ecco come giocheremo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 13 luglio 2024) Prima conferenza stampa da Dimaro per Antonio. Il tecnico parla di Osimhen, della delusione per la scorsa stagione e dei nuovi acquisti. Le dichiarazioni complete del tecnico. Prima conferenza dia Dimaro Antonio, prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il tecnico ha affrontantato diversi temi per il futuro del Napoli.le sue dichiarazioni.è una dellepiùinsul centrocampo: “Lo dico senza mezzi termini, credo che la coppiasia una delle piùinche oggi ci sono. Detto questo, ho visto Frank oggi, anche nella parte finale sono stati utilizzati in quella maniera e Cajuste si alzava. Dietro abbiamo Cajuste al quale devo essere bravo a tirargli fuori un po’ di cattiveria: è un ragazzo che ha potenzialità importanti sotto tutti i punti di vista.