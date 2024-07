La metafora fallica nella sfida tra Biden e Trump

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 13 luglio 2024) Scrive Massimo Recalcati su Repubblica che il caso“dovrebbe spingerci a pensare a forme femminili della leadership dove l’ingombro fallico non offuschi la visione”. Con rispetto parlando, ho notizia di falli così grandi da impacciare la motilità, ma per ostruire la visuale ci vuole altro, servirebbero centimetrature da falloforia greca. Sennonché, evidentemente, la frase non va presa alla lettera: è poesia. Lame ne ricorda un’altra più concettosa e barocca, la piccola gemma epigrammatica che Mario Mieli incastonò negli “Elementi di critica omosessuale”, rivolta allo psicoanalista Franco Fornari: “Evidentemente, il fallo nel cervello impedisce al maschio eterosessuale di vedere oltre il proprio uccello: per questo l’attuale società è retta da coglioni”.