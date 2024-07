Il Rimini si rimette a correre E ha il sì del terzino Longobardi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Sono quindici i giocatori che oggi al ’Romeo Neri’ si metteranno per la prima volta agli ordini di Antonio Buscè. Anzi, sedici considerando che ier ha messo la firma sul contratto che lo legherà alper le prossime due stagioni ildestro, classe 2003, Gianluca. Il corteggiamento dei biancorossi è andato a segno. Battendo anche la concorrenza del Cittadella che, con la sua serie B, per giorni ha ingolosito il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Pescara. Che, però, alla fine ha detto sì al. Per lui, nonostante la giovane età, sarà la terza stagione in C, dopo le ultime due alla Recanatese, appena retrocessa. Quindi, facendo il conto. Oggi agli ordini di Buscè ci saranno sedici giocatori con solo due volti nuovi e qualche ‘cavallo di ritorno’ rispetto a quel gruppo che appena qualche mese fa si è salutato all’uscita di scena dai playoff.