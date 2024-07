Grave barman investito da fiammata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Laè partita mentre stava maneggiando una bottiglia di alcol, giovedì notte, mentre era al lavoro all’interno della discoteca Jet Club, in via Maestri Comacini 16 a Cermenate. Il fuoco haun braccio e il torace del, un venticinquenne di Lazzate, procurandogli ferite gravi. L’intervento del 118 è avvenuto alle 23.40 di giovedì, in codice rosso, la massima gravità: lo stesso del rientro, dopo la valutazione del medico che, assieme agli altri soccorritori, ha fatto una prima valutazione delle ferite che presentava il. Dopo il primo intervento, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo, dove si trova tuttora, in attesa di una valutazione più approfondita circa la possibilità di sottoporlo a un intervento chirurgico.