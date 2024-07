Giacomo Bozzoli fregato dal caldo | i carabinieri l’hanno trovato nella villa sul Garda perché ha acceso l’aria condizionata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) A interrompere la latitanza di, latitante per dieci giorni in tutta Europa dopo essere stato condannato all’ergastolo, è stato il. Isi sono insospettiti, infatti, per il fatto che era azionatadellasul lago di, dove poi è statol’imprenditore. A raccontare il retroscena sono alcuni quotidiani. Gli investigatori erano già in zonainsospettiti da una telefonata su una delle utenze intercettate. Quando hanno visto che il motore del condizionatore era in azione hanno perquisito le stanze della residenza e hannonel cassettone del letto, nascosto, 39enne condannato in via definitiva per l’omicidio dello zio, avvenuto nel 2015. Investigatori e inquirenti erano stati allertati, sempre nello stesso giorno di giovedì, ancheuna delle telecamere di sorveglianza delladi Soiano delaveva smesso di inquadrare la porzione dell’esterno dell’abitazione di propria competenza, come se qualcuno l’avesse oscurata.