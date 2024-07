Falcioni oro nell’iQFoil E’ campionessa europea

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Medeacentra l’oro europeo in Francia nel windsurf classe olimpica iQFoil. La tredicenne anconetana della Sef Stamura supera tutta la concorrenza del continente stavolta nella categoria under 19: si alza l’asticella, sale il livello ma Medea vince sempre e conferma le sue straordinarie qualità anche sul lago alpino di Embrun dove, nei giorni scorsi, nella medal race che decideva il titolo continentale, ha nuovamente sbaragliato tutte le avversarie classificandosi al primo posto, proprio come aveva fatto nei giorni precedenti, vincendo ben otto delle dodici regate in programma sul lago francese. Un dominio assoluto, specie se si considera che la stella della Sef Stamura deve ancora compiere quattordici anni e che gareggia con atlete molto più grandi di lei.