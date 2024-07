Autonomia pasticcio buffo a sinistra | quesito a rischio bocciatura L’ammucchiata perde pezzi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 13 luglio 2024) Il “pasticciaccioreferendario”: Gadda avrebbe scritto un capolavoro sul, che si fa la foto davanti la Cassazione ma senza prima avere letto ciò che vi è scritto veramente. Ilè scritto male – tanto che ne è stato presento un secondo -. “Capre”. Non è l’urlo di Sgarbi, ma il titolo dell’editoriale di Daniele Capezzone su Libero. Che giustamente rivendica la corcostanza di avere già fatto notare che un referendum totalmente abrogativo della legge che istituisce l’differenziata sarebbe stato incostituzionale. Perché?in confusione sul referendum contro l’differenziata “Poiché la Corte Costituzionale è da sempre stata ostile verso l’istituto referendario, ad ogni occasione ha esteso, aggravato e complicato la sua giurisprudenza in materia: aggiungendo ogni volta un nuovo criterio per non ammettere un, oltre alle ipotesi già fissate direttamente dall’articolo 75 della Costituzione”.