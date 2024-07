The Penguin | la serie con Colin Farrell passa da Max a HBO

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 12 luglio 2024) The: laconda Max a HBO Il mese scorso abbiamo appreso che il reboot di Harry Potter, il prequel di It, Welcome to Derry e Lanterns dei DC Studios sarebberoti da Max a HBO. Questo apparente allontanamento dallo streaming ha scioccato molti, ma un altro titolo è ora stato riclassificato come “HBO Original” e si tratta di The. Inizialmente, a causa di problemi contrattuali derivanti dal fatto che ogniè stata venduta a distributori internazionali come Max Originals, sembrava che fosse troppo tardi per cambiare le cose. In qualche modo, Casey Bloys, CEO di HBO e Max, è riuscito a risolvere la cosa. Thecontinuerà a essere trasmesso in streaming su Max, ma sarà ora marchiato come HBO Originals e verrà trasmesso in anteprima sulla rete via cavo allo stesso modo di House of the Dragon e The Last of Us.