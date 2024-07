Softball Mondiali 2024 | il girone di ferro dell’Italia USA e Canada con la Cina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Non era difficile immaginarsi che ci sarebbe stato, ma il fatto rimane uguale: per l’Italia non sarà semplice superare ildella fase finale deidiper il semplice motivo che, al suo interno, ci sono due superpotenze della disciplina a livello globale, USA e. Per il team americano parla da solo lo storico: 11 titoli(più i World Games 2022 che sono stati utilizzati come rassegna iridata, quindi ufficialmente sono 12 anche se lì furono utilizzate giocatrici per larga misura dalla NCAA), quattro secondi posti e soltanto una volta senza podio. Nondimeno, vanta tre ori e due argenti olimpici, tra cui quello di Tokyo nel 2021. Per spiegare, peraltro, la motivazione, basta citare le parole rilasciate al sito ufficiale dalla manager Heather Tarr: “Vogliamo vedere quanto possiamo essere brave.